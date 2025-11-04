L’absence de poignée de main entre Madison Keys et Amanda Anisimova a pu surprendre lors de leur deuxième match de poules au Masters.
Mais selon Tennis365, il n’y a aucune animosité entre les deux joueuses. Keys, apparemment souffrante, n’aurait pas voulu prendre le risque de contaminer sa compatriote.
Flipping the script ⏪@AnisimovaAmanda fights back to defeat Keys 4–6, 6–3, 6–2. #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/7xjqmgHQcj— wta (@WTA) November 3, 2025
Après sa victoire (4−6, 6–3, 6–2), Anisimova a d’ailleurs salué la performance de son adversaire, qui n’a pas non plus serrer la main de l’arbitre : « J’ai l’impression que chaque fois que je viens ici, mon adversaire joue un tennis incroyable… Aujourd’hui, Madi jouait tellement bien… Je suis juste contente d’avoir réussi à renverser la situation et à transformer ce froncement de sourcils en sourire. »
Publié le mardi 4 novembre 2025 à 11:14