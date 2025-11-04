AccueilWTAWTA FinalsPas de poignée de main entre Anisimova et Keys, l'explication
WTA Finals

Pas de poignée de main entre Anisimova et Keys, l’explication

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

617

L’absence de poignée de main entre Madison Keys et Amanda Anisimova a pu surprendre lors de leur deuxième match de poules au Masters.

Mais selon Tennis365, il n’y a aucune animo­sité entre les deux joueuses. Keys, appa­rem­ment souf­frante, n’au­rait pas voulu prendre le risque de conta­miner sa compatriote. 

Après sa victoire (4−6, 6–3, 6–2), Anisimova a d’ailleurs salué la perfor­mance de son adver­saire, qui n’a pas non plus serrer la main de l’ar­bitre : « J’ai l’im­pres­sion que chaque fois que je viens ici, mon adver­saire joue un tennis incroyable… Aujourd’hui, Madi jouait telle­ment bien… Je suis juste contente d’avoir réussi à renverser la situa­tion et à trans­former ce fron­ce­ment de sour­cils en sourire. »

Publié le mardi 4 novembre 2025 à 11:14

