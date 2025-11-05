Renversée par Aryna Sabalenka lors de leur deuxième match de poules au Masters (4−6, 6–2, 6–3), Jessica Pegula a senti que la numéro 1 mondiale a senti que la numéro 1 mondiale avait élevé son niveau après avoir notam­ment demande à son entraî­neur de quitter la box.

« J’ai eu l’im­pres­sion qu’elle s’était vrai­ment mise en colère et qu’elle avait très bien joué, ce qui est géné­ra­le­ment le cas. J’ai l’im­pres­sion que lors­qu’elle commence à s’ex­citer et à crier « come on » et à hurler… c’est à ce moment‐là qu’elle passe à un autre niveau », a remarqué l’Américaine dont les propos sont relayés par Tennis.com.