Renversée par Aryna Sabalenka lors de leur deuxième match de poules au Masters (4−6, 6–2, 6–3), Jessica Pegula a senti que la numéro 1 mondiale a senti que la numéro 1 mondiale avait élevé son niveau après avoir notamment demande à son entraîneur de quitter la box.
« J’ai eu l’impression qu’elle s’était vraiment mise en colère et qu’elle avait très bien joué, ce qui est généralement le cas. J’ai l’impression que lorsqu’elle commence à s’exciter et à crier « come on » et à hurler… c’est à ce moment‐là qu’elle passe à un autre niveau », a remarqué l’Américaine dont les propos sont relayés par Tennis.com.
Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 15:29