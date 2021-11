L’edition très chao­tique du Masters au Mexique en alti­tude exas­père chaque jour un peu plus les joueuses. Battue séche­ment 6–4, 6–0 par Anna Kontaveit, Pliskova ne cherche pas des excuses mais plutôt des explications.

« Il est très diffi­cile de jouer un jour très tard, la nuit, et le lende­main de le faire très tôt, dans la journée. Je pense que c’est quelque chose que ce tournoi devrait examiner, essayer d’uni­for­miser les règles du jeu. Il y aura toujours un joueur qui va jouer deux matchs dans des condi­tions iden­tiques et un autre dans des condi­tions tota­le­ment diffé­rentes. Aujourd’hui, j’ai beau­coup souf­fert car les condi­tions sont diamé­tra­le­ment diffé­rentes, les rebonds de la balle étaient beau­coup plus élevés, la nuit il fait 15 degrés de moins. Je pense qu’il n’y a pas de plan de match idéal dans ces conditions. »