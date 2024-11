Opposée ce samedi à la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, pour son premier match sur le Masters féminin de Riyad, en Arabie saou­dite, la joueuse chinoise, Qinwen Zheng, a de nouveau été inter­rogée en confé­rence de presse d’avant tournoi sur sa volonté de ne pas se faire des amies sur le circuit.

Et ses argu­ments sont parfai­te­ment recevables.

« Ma réponse est très claire, je préfère toujours garder mes distances avec les autres joueurs. Il y a beau­coup de compé­ti­tion entre nous. Je suis une fille très sensible. Je ne me sens pas capable de devenir amie avec quel­qu’un et de devoir ensuite riva­liser sur le court, je ne me concen­tre­rais pas à 100 % pour me battre. Dès que je m’en­cou­ra­ge­rais, je me senti­rais bizarre. Au fond de moi, s’il s’agit d’une amie, je veux qu’elle gagne et qu’elle réus­sisse sa vie. C’est le contraire de ce que je pense dans un tournoi de tennis. Une fois que j’ai compris cela, j’ai décidé de ne pas essayer de me faire des amis sur le circuit. Il y a telle­ment de gens en dehors de la WTA, pour­quoi devrais‐je me faire des amis ici ? Je viens ici pour me mesurer à elles, pour gagner le match. C’est mon opinion. »