À deux doigts de décro­cher le plus beau titre de sa carrière, quelques semaines après son sacre sur les Jeux olym­piques de Paris, Qinwen Zheng s’est fina­le­ment inclinée sur le fil ce samedi soir en finale du Masters féminin face à une impres­sion­nante Cori Gauff.

Interrogée sur ce duel au cours duquel elle a servi pour le match, à 5–4 dans le troi­sième set, la joueuse chinoise semble avoir parfai­te­ment iden­tifié les raisons de sa défaite.

Qinwen Zheng after tough loss in @WTAFinalsRiyadh Final



“Yea I mean it’s not a bad match, espe­cially you know I see clearly why I lost the match. Then there is a lot of chances during the match, espe­cially I’m the one mostly who is leading & I give the match away”



