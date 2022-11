A l’oc­ca­sion du sacre de Caroline Garcia au Masters, L’Equipe a donné la parole à Alain Reynaud, entraî­neur fédéral ayant formé la joueuse de ses 14 jusqu’à ses 17 ans. Le coach révèle ce qu’il a tenté de faire entendre à l’om­ni­pré­sent père de Caroline il y a un peu plus de dix ans désormais.

« À l’époque, elle ne faisait rien toute seule. Là, elle doit en faire un peu plus et ça se voit dans son jeu. C’est ce que j’avais dit à Louis Paul : « Si tu lui laisses un peu plus d’au­to­nomie, elle sera plus réac­tive dans les matches ». Si on la bride complè­te­ment, on fait une sorte de robot hyper­brillant… ».