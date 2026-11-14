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Rick Macci en remet une couche sur Sabalenka, battue par Svitolina : « Sa carrière est sur une pente très glissante »

Par
Thomas S
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« Aryna Sabalenka a perdu son iden­tité », avait écrit Rick Macci à propos d’Aryna Sabalenka quelques minutes avant sa rencontre face à Elina Svitolina sur le Masters féminin. 

Et après la défaite et l’éli­mi­na­tion de la Biélorusse en trois sets face à l’Ukrainienne, l’an­cien mentor des soeurs Williams a en remis une petite couche, toujours via son compte Twitter. 

« La carrière de Sabalenka est sur une pente très glis­sante. Ce qui faisait autre­fois sa force est désor­mais devenu sa faiblesse. Autrefois une adver­saire redou­table, capable de se battre n’im­porte quand, n’im­porte où et contre n’im­porte qui, elle se laisse désor­mais régu­liè­re­ment distancer et ne se bat plus que contre elle‐même. Comme sa défense est moyenne et qu’elle dispose de très peu d’ou­tils pour s’adapter ou mettre en place un plan B, nous verrons très vite en 2027 ce que l’avenir réserve à Saby. »

Publié le samedi 14 novembre 2026 à 13:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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