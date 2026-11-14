« Aryna Sabalenka a perdu son identité », avait écrit Rick Macci à propos d’Aryna Sabalenka quelques minutes avant sa rencontre face à Elina Svitolina sur le Masters féminin.
Et après la défaite et l’élimination de la Biélorusse en trois sets face à l’Ukrainienne, l’ancien mentor des soeurs Williams a en remis une petite couche, toujours via son compte Twitter.
« La carrière de Sabalenka est sur une pente très glissante. Ce qui faisait autrefois sa force est désormais devenu sa faiblesse. Autrefois une adversaire redoutable, capable de se battre n’importe quand, n’importe où et contre n’importe qui, elle se laisse désormais régulièrement distancer et ne se bat plus que contre elle‐même. Comme sa défense est moyenne et qu’elle dispose de très peu d’outils pour s’adapter ou mettre en place un plan B, nous verrons très vite en 2027 ce que l’avenir réserve à Saby. »
Publié le samedi 14 novembre 2026 à 13:40