« Aryna Sabalenka a perdu son iden­tité », avait écrit Rick Macci à propos d’Aryna Sabalenka quelques minutes avant sa rencontre face à Elina Svitolina sur le Masters féminin.

Et après la défaite et l’éli­mi­na­tion de la Biélorusse en trois sets face à l’Ukrainienne, l’an­cien mentor des soeurs Williams a en remis une petite couche, toujours via son compte Twitter.

Sabalenka is on the very slip­pery slope with her career.Her strength has now become her weak­ness. A brutal compe­titor anytime anyw­here against anybody now she checks out at Publix on a regular basis and competes against herself. Because her defense is average and very few tools… — Rick Macci (@RickMacci) November 14, 2026

« La carrière de Sabalenka est sur une pente très glis­sante. Ce qui faisait autre­fois sa force est désor­mais devenu sa faiblesse. Autrefois une adver­saire redou­table, capable de se battre n’im­porte quand, n’im­porte où et contre n’im­porte qui, elle se laisse désor­mais régu­liè­re­ment distancer et ne se bat plus que contre elle‐même. Comme sa défense est moyenne et qu’elle dispose de très peu d’ou­tils pour s’adapter ou mettre en place un plan B, nous verrons très vite en 2027 ce que l’avenir réserve à Saby. »