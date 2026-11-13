Toutes les deux balayées par Mirra Andreeva et tombeuses de Karolina Muchova, Aryna Sabalenka et Elina Svitolina vont s’affronter pour une place dans le dernier carré du Masters.
À quelques heures de ce match décisif, aux allures de quarts de finale, le formateur des soeurs Williams, Rick Macci, a partagé une réflexion particulièrement intéressante sur la période difficile que traverse la Biélorusse, sans titre depuis son Sunshine Double en mars dernier (Indian Wells‐Miami).
« Sabalenka cherche des réponses et sort complètement de sa zone de confort. Elle a perdu son identité. Peut‐elle la retrouver ? Bien sûr. Quand ? Je ne sais pas. Sur le plan stratégique, elle joue de manière très différente de ce qu’elle a toujours fait. Elle monte davantage au filet, ce qui ne devrait se faire que de manière ponctuelle ou en cas de nécessité absolue. Elle utilise davantage le slice, ce qui n’est pas un problème en soi, mais ne devrait servir qu’à se maintenir dans le match. Elle effectue plus de amortis que d’habitude, ce qui est acceptable mais ne doit pas servir de solution de secours. Elle sert davantage de premières balles, ce qui me laisse perplexe quand on dispose d’un service aussi puissant. Tout cela a considérablement affecté son état d’esprit et son jeu de jambes. Elle doit contrôler la ligne de fond, mener le jeu et prendre les décisions ; qu’elle gagne ou qu’elle perde, c’est la voie à suivre », a conseillé le célèbre coach américain.
Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 13:38