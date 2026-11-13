Toutes les deux balayées par Mirra Andreeva et tombeuses de Karolina Muchova, Aryna Sabalenka et Elina Svitolina vont s’affronter pour une place dans le dernier carré du Masters.

À quelques heures de ce match décisif, aux allures de quarts de finale, le forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci, a partagé une réflexion parti­cu­liè­re­ment inté­res­sante sur la période diffi­cile que traverse la Biélorusse, sans titre depuis son Sunshine Double en mars dernier (Indian Wells‐Miami).

Sabalenka is sear­ching for answers and getting way out of her comfort zone. She has lost her IDENTITY.Can she get it back For sure. When ? Not sure.She is playing very different star­te­gi­cally than ever. She is coming in more which should only be situ­ta­tional or really forced.Using… — Rick Macci (@RickMacci) November 13, 2026

« Sabalenka cherche des réponses et sort complè­te­ment de sa zone de confort. Elle a perdu son iden­tité. Peut‐elle la retrouver ? Bien sûr. Quand ? Je ne sais pas. Sur le plan stra­té­gique, elle joue de manière très diffé­rente de ce qu’elle a toujours fait. Elle monte davan­tage au filet, ce qui ne devrait se faire que de manière ponc­tuelle ou en cas de néces­sité absolue. Elle utilise davan­tage le slice, ce qui n’est pas un problème en soi, mais ne devrait servir qu’à se main­tenir dans le match. Elle effectue plus de amortis que d’habitude, ce qui est accep­table mais ne doit pas servir de solu­tion de secours. Elle sert davan­tage de premières balles, ce qui me laisse perplexe quand on dispose d’un service aussi puis­sant. Tout cela a consi­dé­ra­ble­ment affecté son état d’esprit et son jeu de jambes. Elle doit contrôler la ligne de fond, mener le jeu et prendre les déci­sions ; qu’elle gagne ou qu’elle perde, c’est la voie à suivre », a conseillé le célèbre coach américain.