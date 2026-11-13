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Rick Macci sur Sabalenka avant son duel décisif contre Svitolina : « Elle a perdu son identité »

Par
Baptiste Mulatier
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Toutes les deux balayées par Mirra Andreeva et tombeuses de Karolina Muchova, Aryna Sabalenka et Elina Svitolina vont s’affronter pour une place dans le dernier carré du Masters.

À quelques heures de ce match décisif, aux allures de quarts de finale, le forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci, a partagé une réflexion parti­cu­liè­re­ment inté­res­sante sur la période diffi­cile que traverse la Biélorusse, sans titre depuis son Sunshine Double en mars dernier (Indian Wells‐Miami). 

« Sabalenka cherche des réponses et sort complè­te­ment de sa zone de confort. Elle a perdu son iden­tité. Peut‐elle la retrouver ? Bien sûr. Quand ? Je ne sais pas. Sur le plan stra­té­gique, elle joue de manière très diffé­rente de ce qu’elle a toujours fait. Elle monte davan­tage au filet, ce qui ne devrait se faire que de manière ponc­tuelle ou en cas de néces­sité absolue. Elle utilise davan­tage le slice, ce qui n’est pas un problème en soi, mais ne devrait servir qu’à se main­tenir dans le match. Elle effectue plus de amortis que d’habitude, ce qui est accep­table mais ne doit pas servir de solu­tion de secours. Elle sert davan­tage de premières balles, ce qui me laisse perplexe quand on dispose d’un service aussi puis­sant. Tout cela a consi­dé­ra­ble­ment affecté son état d’esprit et son jeu de jambes. Elle doit contrôler la ligne de fond, mener le jeu et prendre les déci­sions ; qu’elle gagne ou qu’elle perde, c’est la voie à suivre », a conseillé le célèbre coach américain.

Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 13:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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