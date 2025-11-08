Auteur d’une magni­fique fin de saison grâce à laquelle elle a pu se quali­fier in extremis sur le Masters féminin, Elena Rybakina a fait plus que parti­ciper en attei­gnant la finale où elle sera opposée ce samedi à la grande favo­rite et numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka.

Mais un doute persiste concer­nant l’état de son épaule, même si elle a bien tenu le coup lors de la demi‐finale face à Jessica Pegula.

Rybakina on her shoulder injury



“I’m pushing myself.. 1 match left. I’ll try to do every­thing possible to recover. We don’t want to make it worse going to off season. For now I’ve been mana­ging. Hopefully it won’t be worse tomorrow”



(via @TennisChannel)

« Je me donne à fond… Il ne reste plus qu’un match. Je vais faire tout mon possible pour récu­pérer. Nous ne voulons pas aggraver la situa­tion avant la fin de la saison. Pour l’ins­tant, je m’en sors bien. J’espère que ça n’empirera pas demain (samedi) », a déclaré Rybakina pendant l’in­ter­view sur le court.