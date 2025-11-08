Auteur d’une magnifique fin de saison grâce à laquelle elle a pu se qualifier in extremis sur le Masters féminin, Elena Rybakina a fait plus que participer en atteignant la finale où elle sera opposée ce samedi à la grande favorite et numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka.
Mais un doute persiste concernant l’état de son épaule, même si elle a bien tenu le coup lors de la demi‐finale face à Jessica Pegula.
Rybakina on her shoulder injury— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 7, 2025
“I’m pushing myself.. 1 match left. I’ll try to do everything possible to recover. We don’t want to make it worse going to off season. For now I’ve been managing. Hopefully it won’t be worse tomorrow”
(via @TennisChannel)
pic.twitter.com/KFXpcwMWXe
« Je me donne à fond… Il ne reste plus qu’un match. Je vais faire tout mon possible pour récupérer. Nous ne voulons pas aggraver la situation avant la fin de la saison. Pour l’instant, je m’en sors bien. J’espère que ça n’empirera pas demain (samedi) », a déclaré Rybakina pendant l’interview sur le court.
Publié le samedi 8 novembre 2025 à 13:03