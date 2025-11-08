AccueilWTAWTA FinalsRybakina inquiète avant d'affronter Sabalenka en finale du Masters : "J'espère que...
WTA Finals

Rybakina inquiète avant d’af­fronter Sabalenka en finale du Masters : « J’espère que ça n’empirera pas »

Thomas S
Par Thomas S

-

235

Auteur d’une magni­fique fin de saison grâce à laquelle elle a pu se quali­fier in extremis sur le Masters féminin, Elena Rybakina a fait plus que parti­ciper en attei­gnant la finale où elle sera opposée ce samedi à la grande favo­rite et numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka.

Mais un doute persiste concer­nant l’état de son épaule, même si elle a bien tenu le coup lors de la demi‐finale face à Jessica Pegula. 

« Je me donne à fond… Il ne reste plus qu’un match. Je vais faire tout mon possible pour récu­pérer. Nous ne voulons pas aggraver la situa­tion avant la fin de la saison. Pour l’ins­tant, je m’en sors bien. J’espère que ça n’empirera pas demain (samedi) », a déclaré Rybakina pendant l’in­ter­view sur le court. 

Publié le samedi 8 novembre 2025 à 13:03

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Alex De Minaur, avant d’af­fronter Carlos Alcaraz pour le premier match du Masters de Turin : « Je suis très satis­fait de ma saison sur cette surface. J’ai pratiqué un excellent tennis. Maintenant, il faut démon­trer tout le travail accompli durant la saison »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.