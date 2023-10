La situa­tion à Cancun où se tient le Masters féminin de fin d’année continue de faire beau­coup parler.

Lorsque les huit joueuses les plus perfor­mantes de la saison sont arri­vées sur le site du tournoi, elles ont en effet été très surprises de décou­vrir seule­ment deux courts d’entraînement dispo­nibles et surtout un court central encore en construction !

Après Ons Jabeur, c’est au tour d’Aryna Sabalenka de pousser un énorme coup de gueule malgré sa victoire écra­sante pour son premier match de poule contre Maria Sakkari (6−0, 6–1).

Aryna Sabalenka says she is « very disap­pointed » with her expe­rience at the Finals and feels disres­pected by WTA. 👇 pic.twitter.com/58tsrpiH6a — Relevant Tennis (@RelevantTennis) October 30, 2023

« Je suis heureuse d’avoir pu rester concen­trée ce soir, d’avoir surmonté toutes ces condi­tions et d’avoir bien joué. Malgré cela, je dois dire que je suis très déçue de la WTA et de l’ex­pé­rience que nous vivons avec ces WTA Finals. Comme je l’ai dit lors de ma dernière confé­rence de presse, en tant que joueuse, j’ai eu l’im­pres­sion que la WTA me manquait de respect. Je pense que nous sommes plusieurs à avoir ressenti cela. Ce n’est pas le niveau d’or­ga­ni­sa­tion que l’on attend pour un tournoi comme celui‐ci. Honnêtement, je ne me sens pas en confiance pour me déplacer sur ce court pendant long­temps, le rebond de la balle n’est pas du tout régu­lier, et je n’ai eu la possi­bi­lité de m’en­traîner sur le court central pour la première fois qu’un jour avant le début du tournoi. Ce n’est pas accep­table pour moi dans une situa­tion où tant de choses sont en jeu. Après avoir dit tout cela, je voudrais témoi­gner ma recon­nais­sance aux orga­ni­sa­teurs du tournoi, à tous ceux qui ont aidé à construire ce court à la dernière minute et à tous ceux qui travaillent cette semaine sur l’évé­ne­ment. Je sais parfai­te­ment que l’er­reur ne vient pas d’eux », a écrit la numéro 1 mondiale.