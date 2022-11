Caroline Garcia s’at­ten­dait sans doute à retrouver Iga Swiatek en finale. Mais Aryna Sabalenka sera fina­le­ment le dernier obstacle sur sa route vers le plus beau titre de sa carrière, le Masters féminin. Les deux joueuses se sont affron­tées quatre fois, pour deux victoires chacune. La Française a gagné leurs deux derniers duels, dont la demi‐finale du WTA 1000 de Cincinnati en août (6−2, 4–6, 6–1).

Après sa victoire sur la numéro 1 mondiale, Sabalenka a donné son avis sur la forme actuelle de Garcia.

« Je pense qu’elle est une joueuse tota­le­ment diffé­rente main­te­nant de ce qu’elle était au début de la saison. Vous pouvez voir lors­qu’elle parti­cipe à une compé­ti­tion qu’elle a beau­coup plus confiance en elle et en son jeu. Évidemment, ce sera un match qui n’aura rien à voir avec celui contre Swiatek, un duel dans lequel j’es­père servir très bien, j’es­père sortir beau­coup de bons premiers services, ainsi que d’autres coups gagnants. Quant à mon travail mental, rien ne chan­gera, je suis toujours concen­trée sur mon tennis et c’est ce que je dois faire, foncer. »

La finale aura lieu dans la nuit de mardi à dimanche, à 3h du matin préci­sé­ment, heure française.