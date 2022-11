En finale du Masters face à Caroline Garcia, Aryna Sabalenka a commis trois doubles fautes. Un chiffre assez faible par rapport à son ratio habi­tuel en 2022. En demi‐finales contre la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, elle avait par exemple « donner » 9 points de cette manière malgré sa victoire.

Mais lors de la céré­monie de remise des trophées à Fort Worth au Texas, la Biélorusse a quand même taquiné son team à propos de ce gros point faible dans son jeu.

« Je ne vais pas dire merci à mon équipe parce qu’il y a telle­ment de doubles fautes, vous êtes une si mauvaise équipe… Non, non, non, je plai­sante. L’année a été diffi­cile pour nous. Merci beau­coup pour votre soutien. »