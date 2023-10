On le sait les condi­tions de jeu et d’en­trai­ne­ment ne sont pas idéales et pour­tant au lieu de se plaindre, les joueuses ont visi­ble­ment décidé de faire avec comme l’a expliqué en confé­rence de presse Aryna Sabalenka.

« Ce ne sont pas les meilleures condi­tions pour disputer les finales WTA, mais c’est comme ça. Je ferai de mon mieux pour jouer mon meilleur tennis. Je ne suis pas contente que nous n’ayons pas pu nous entraîner sur le terrain où se dérou­le­ront les matches, dans le stade. J’ai l’im­pres­sion que ce n’est pas le niveau des finales de la WTA. Nous n’avons eu qu’une heure, 45 minutes, pour nous entraîner. C’est quelque chose dont je ne suis pas satis­faite, tout comme le reste des joueuses. En même temps, les condi­tions sont les mêmes pour tout le monde. Normalement, nous avons besoin de trois ou quatre jours pour nous adapter aux condi­tions. Nous verrons comment cela se passe. J’espère que l’année prochaine, la WTA fera un meilleur travail »