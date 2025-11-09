Surclassée par une Elena Rybakina incan­des­cente en finale du Masters féminin de Riyad, Aryna Sabalenka a eu du mal à masquer sa décep­tion lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix.

Alors qu’elle s’adres­sait à son staff, la numéro 1 mondial n’a pas pu retenir quelques larmes.

Aryna Sabalenka figh­ting back tears while spea­king to her team after losing to Rybakina in WTA Finals final :



“Not the result we all wanted today but… I guess I’m getting old. I’m getting really sensi­tive. 😂 So many things to be proud of.” 🥹



pic.twitter.com/T0P0zE1m61 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 8, 2025

« Ce n’est pas le résultat que nous espé­rions tous aujourd’hui, mais… je suppose que je vieillis. Je deviens vrai­ment sensible. Il y a telle­ment de choses dont je peux être fier. Merci les gars. »