Surclassée par une Elena Rybakina incandescente en finale du Masters féminin de Riyad, Aryna Sabalenka a eu du mal à masquer sa déception lors de son discours pendant la cérémonie de remise des prix.
Alors qu’elle s’adressait à son staff, la numéro 1 mondial n’a pas pu retenir quelques larmes.
Aryna Sabalenka fighting back tears while speaking to her team after losing to Rybakina in WTA Finals final :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 8, 2025
“Not the result we all wanted today but… I guess I’m getting old. I’m getting really sensitive. 😂 So many things to be proud of.” 🥹
« Ce n’est pas le résultat que nous espérions tous aujourd’hui, mais… je suppose que je vieillis. Je deviens vraiment sensible. Il y a tellement de choses dont je peux être fier. Merci les gars. »
Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 17:17