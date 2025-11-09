AccueilVidéosSabalenka incapable de retenir ses larmes après sa défaite en finale du...
Sabalenka inca­pable de retenir ses larmes après sa défaite en finale du Masters contre Rybakina : « Je deviens vrai­ment sensible »

Surclassée par une Elena Rybakina incan­des­cente en finale du Masters féminin de Riyad, Aryna Sabalenka a eu du mal à masquer sa décep­tion lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix. 

Alors qu’elle s’adres­sait à son staff, la numéro 1 mondial n’a pas pu retenir quelques larmes. 

« Ce n’est pas le résultat que nous espé­rions tous aujourd’hui, mais… je suppose que je vieillis. Je deviens vrai­ment sensible. Il y a telle­ment de choses dont je peux être fier. Merci les gars. »

Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 17:17

