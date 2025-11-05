Lors de son match difficile face à Pegula, Aryna Sabalenka a carrément demandé à son entraineur de quitter sa box. Une attitude que la numéro 1 mondial a voulu expliquer avec précision après savoir finalement remporté le duel face à l’Américaine.
« J’ai peut‐être été trop dur avec lui à ce moment‐là. Honnêtement, c’était difficile pour moi aussi, je traversais des moments de profonde déception dont j’avais besoin de me débarrasser d’une manière ou d’une autre, et disons que je suis allé trop loin. Il a bien fait de quitter le stade ; à ce moment‐là, il valait mieux me laisser seule avec mes problèmes. J’espère seulement qu’il n’a pas été trop déçu. Je suis désolée, j’étais vraiment nerveuse et j’ai déversé toute ma colère sur lui, mais en même temps, cela m’a aidée à jouer mon meilleur tennis »
Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 11:45