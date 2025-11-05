Lors de son match diffi­cile face à Pegula, Aryna Sabalenka a carré­ment demandé à son entrai­neur de quitter sa box. Une atti­tude que la numéro 1 mondial a voulu expli­quer avec préci­sion après savoir fina­le­ment remporté le duel face à l’Américaine.

« J’ai peut‐être été trop dur avec lui à ce moment‐là. Honnêtement, c’était diffi­cile pour moi aussi, je traver­sais des moments de profonde décep­tion dont j’avais besoin de me débar­rasser d’une manière ou d’une autre, et disons que je suis allé trop loin. Il a bien fait de quitter le stade ; à ce moment‐là, il valait mieux me laisser seule avec mes problèmes. J’espère seule­ment qu’il n’a pas été trop déçu. Je suis désolée, j’étais vrai­ment nerveuse et j’ai déversé toute ma colère sur lui, mais en même temps, cela m’a aidée à jouer mon meilleur tennis »