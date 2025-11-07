Qualifiée pour les demi‐finales du Masters féminin de Riyad, Aryna Sabalenka n’est plus qu’à deux victoires d’un premier titre dans cette compétition et d’un chèque de 5 millions de dollars qui sera remis à la lauréate.
Interrogée en conférence de presse sur la possibilité d’empocher ce pactole, la numéro 1 mondiale a expliqué que ce n’était clairement pas sa priorité lorsqu’elle entrait sur un court de tennis.
« Non, je ne pense jamais à ce genre de choses quand je joue au tennis. J’aime simplement beaucoup ce sport, j’aime la compétition. Ce prix est bien sûr un bonus fantastique, mais ma priorité a toujours été de donner le meilleur de moi‐même, de faire en sorte que les gens prennent plaisir à me voir jouer au tennis et à regarder ce sport… C’est tout, rien de plus. »
Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 11:41