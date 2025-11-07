AccueilWTAWTA FinalsSabalenka (qui pourrait toucher un sacré pactole en cas de victoire) :...
Sabalenka (qui pour­rait toucher un sacré pactole en cas de victoire) : « Je ne pense jamais à ce genre de choses quand je joue au tennis »

Qualifiée pour les demi‐finales du Masters féminin de Riyad, Aryna Sabalenka n’est plus qu’à deux victoires d’un premier titre dans cette compé­ti­tion et d’un chèque de 5 millions de dollars qui sera remis à la lauréate. 

Interrogée en confé­rence de presse sur la possi­bi­lité d’empocher ce pactole, la numéro 1 mondiale a expliqué que ce n’était clai­re­ment pas sa prio­rité lors­qu’elle entrait sur un court de tennis. 

« Non, je ne pense jamais à ce genre de choses quand je joue au tennis. J’aime simple­ment beau­coup ce sport, j’aime la compé­ti­tion. Ce prix est bien sûr un bonus fantas­tique, mais ma prio­rité a toujours été de donner le meilleur de moi‐même, de faire en sorte que les gens prennent plaisir à me voir jouer au tennis et à regarder ce sport… C’est tout, rien de plus. »

Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 11:41

