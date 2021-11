Le tirage au sort des WTA Finals de Guadalajara a eu lieu ! Les 8 joueuses sont divi­sées en deux groupes portant le nom d’an­ciennes villes du Mexique : Chichen Itzá et Teotihuacán.

Le premier est composé de Aryna Sabalenka, Maria Sakkari, Iga Swiatek et Paula Badosa. Ces quatre joueuses ont la parti­cu­la­rité de jouer le Masters pour la première fois de leur carrière.

Le deuxième de Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova, Garbine Muguruza et Anett Kontaveit. Dans cette poule, seules Pliskova et Muguruza, deux anciennes numéro unes mondiales, ont déjà parti­cipé à l’évé­ne­ment. La Tchèque a joué quatre fois le tournoi et atteint les demi‐finales lors des trois dernières éditions. L’Espagnole a elle aussi atteint le dernier carré, en 2015, avant d’être éliminée deux fois en phase de poules.

Au‐delà de l’ex­pé­rience, les deux joueuses les plus en forme, sur une excel­lente dyna­mique, sont Anett Kontaveit et Paula Badosa.

Ces WTA Finales s’an­noncent parti­cu­liè­re­ment indé­cises. Elles auront lieu du 10 au 17 novembre.