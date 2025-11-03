Dans des propos relayés par Tennis365, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a révélé la plus grande leçon apprise aux côtés de son ami Novak Djokovic, avec qui elle a passé beaucoup de temps ces derniers mois.
« Comment rester serein et comment tout considérer comme si vous regardiez de l’extérieur la situation sur le court. Juste être capable de prendre du recul et de tout observer. C’est un peu comme si ce n’était pas vous qui regardiez, mais quelqu’un d’autre qui observait votre situation sur le court. Je pense que c’est la meilleure leçon que l’on puisse tirer de Novak. »
A noter que la Biélorusse, tombeuse de Jasmine Paolini, affrontera Jessica Pegula lors de son deuxième match de poule du Masters féminin, à Riyad en Arabie Saoudite.
Publié le lundi 3 novembre 2025 à 13:42