AccueilWTAWTA FinalsSabalenka sur son ami Djokovic : "Je pense que c'est la meilleure...
WTA Finals

Sabalenka sur son ami Djokovic : « Je pense que c’est la meilleure leçon que l’on puisse tirer de Novak »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

6

Dans des propos relayés par Tennis365, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a révélé la plus grande leçon apprise aux côtés de son ami Novak Djokovic, avec qui elle a passé beau­coup de temps ces derniers mois. 

« Comment rester serein et comment tout consi­dérer comme si vous regar­diez de l’ex­té­rieur la situa­tion sur le court. Juste être capable de prendre du recul et de tout observer. C’est un peu comme si ce n’était pas vous qui regar­diez, mais quel­qu’un d’autre qui obser­vait votre situa­tion sur le court. Je pense que c’est la meilleure leçon que l’on puisse tirer de Novak. »

A noter que la Biélorusse, tombeuse de Jasmine Paolini, affron­tera Jessica Pegula lors de son deuxième match de poule du Masters féminin, à Riyad en Arabie Saoudite.

Publié le lundi 3 novembre 2025 à 13:42

Article précédent
« Auger‐Aliassime a fait une très bonne finale contre Sinner, a été impres­sion­nant au service mais ce qui lui coûte si cher, c’est ce revers… », estime Benoît Maylin

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.