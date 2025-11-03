Dans des propos relayés par Tennis365, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a révélé la plus grande leçon apprise aux côtés de son ami Novak Djokovic, avec qui elle a passé beau­coup de temps ces derniers mois.

« Comment rester serein et comment tout consi­dérer comme si vous regar­diez de l’ex­té­rieur la situa­tion sur le court. Juste être capable de prendre du recul et de tout observer. C’est un peu comme si ce n’était pas vous qui regar­diez, mais quel­qu’un d’autre qui obser­vait votre situa­tion sur le court. Je pense que c’est la meilleure leçon que l’on puisse tirer de Novak. »

A noter que la Biélorusse, tombeuse de Jasmine Paolini, affron­tera Jessica Pegula lors de son deuxième match de poule du Masters féminin, à Riyad en Arabie Saoudite.