Qualifiée pour la toute première fois de sa carrière sur les WTA Finals, Maria Sakkari débu­tera son tournoi ce jeudi face à la Polonaise Iga Swiatek. Avant ce premier duel, la joueuse grecque a évoqué ce que ce tournoi repré­sen­tait pour elle.

« C’est génial d’être dans cette posi­tion. J’aime le défi et j’ap­précie vrai­ment d’avoir une chance, parce que, oui, cela peut sembler presque banal pour une joueuse qui a déjà joué les WTA Finals trois ou quatre fois, peut‐être que leur moti­va­tion n’est pas aussi élevée que la mienne, parce que soyons réalistes, c’est ma première fois et c’est un vrai objectif. C’est quelque chose de grand pour une joueuse de tennis, c’est l’un des meilleurs tour­nois du monde et il n’y a que huit joueurs qui peuvent le jouer. »