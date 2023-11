Un court central construit au dernier moment, deux terrains d’en­traî­ne­ment seule­ment, des condi­tions clima­tiques déplo­rables… Le Masters féminin à Cancun, dont la finale a déjà été reportée à lundi, est un fiasco.

Le prin­cipal respon­sable, la WTA, qui avait déjà tardé à annoncer le lieu du tournoi réunis­sant les huit meilleures joueuses de la saison, n’échappe pas aux critiques.

« C’est vrai­ment dommage de voir les condi­tions dans lesquelles se déroule le Masters. Les joueuses méritent mieux », a par exemple posté l’ex‐top 10 Denis Shapovalov.

It’s really a shame to see the condi­tions in the WTA finals. Players deserve better