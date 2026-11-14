Pour rester en vie dans ces WTA Finals à Indian Wells, Elina Svitolina avait fort à faire. Défaite interdite contre Aryna Sabalenka qui n’a plus pris la porte dans le tournoi dès la phase de groupe depuis la saison 2021. L’Ukrainienne a bien réussi ce tour de force pour retrouver Linda Noskova en demi‐finale, avec une victoire en trois sets contre la numéro deux mondiale (6−3, 3–6, 6–1).
Si la Bièlorusse a réussi ses entames dans le premier et troisième set avec un break d’entrée, son adversaire ne se laissait jamais démoraliser. Désireuse de proposer un tennis entreprenant et de ne pas subir le coup droit de la quadruple championne en Grand Chelem, Svitolina a pris le pari d’accepter de longs rallyes. Une stratégie payante, même si cela a valu beaucoup de fautes directes des deux côtés (24 pour l’Ukrainienne et 35 pour Sabalenka).
Au micro de la WTA après la rencontre, la championne 2018 des WTA Finals a donné ses premières impressions sur sa prestation.
« Ce fut un match extrêmement difficile. Surtout sur le plan mental. J’essayais simplement de prendre chaque point l’un après l’autre, de retrouver mon jeu et de garder mon esprit combatif jusqu’à la fin. Le match a connu quelques hauts et bas. Mais je suis très heureuse d’avoir pu m’en tenir à mon plan de jeu, grâce à tout ce soutien. Merci beaucoup. C’était vraiment génial. C’est le genre de tournoi où l’on donne tout ce qu’on a et où l’on essaie vraiment de jouer chaque match comme si c’était le dernier. Me voilà en demi‐finales ».
Publié le samedi 14 novembre 2026 à 08:28