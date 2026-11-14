Pour rester en vie dans ces WTA Finals à Indian Wells, Elina Svitolina avait fort à faire. Défaite inter­dite contre Aryna Sabalenka qui n’a plus pris la porte dans le tournoi dès la phase de groupe depuis la saison 2021. L’Ukrainienne a bien réussi ce tour de force pour retrouver Linda Noskova en demi‐finale, avec une victoire en trois sets contre la numéro deux mondiale (6−3, 3–6, 6–1).

Si la Bièlorusse a réussi ses entames dans le premier et troi­sième set avec un break d’en­trée, son adver­saire ne se lais­sait jamais démo­ra­liser. Désireuse de proposer un tennis entre­pre­nant et de ne pas subir le coup droit de la quadruple cham­pionne en Grand Chelem, Svitolina a pris le pari d’ac­cepter de longs rallyes. Une stra­tégie payante, même si cela a valu beau­coup de fautes directes des deux côtés (24 pour l’Ukrainienne et 35 pour Sabalenka).

Au micro de la WTA après la rencontre, la cham­pionne 2018 des WTA Finals a donné ses premières impres­sions sur sa prestation.

« Ce fut un match extrê­me­ment diffi­cile. Surtout sur le plan mental. J’essayais simple­ment de prendre chaque point l’un après l’autre, de retrouver mon jeu et de garder mon esprit combatif jusqu’à la fin. Le match a connu quelques hauts et bas. Mais je suis très heureuse d’avoir pu m’en tenir à mon plan de jeu, grâce à tout ce soutien. Merci beau­coup. C’était vrai­ment génial. C’est le genre de tournoi où l’on donne tout ce qu’on a et où l’on essaie vrai­ment de jouer chaque match comme si c’était le dernier. Me voilà en demi‐finales ».