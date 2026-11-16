Accueil WTA WTA Finals

Svitolina après sa défaite en finale a « peur » de la réac­tion de sa fille avec Gaël Monfils : « Elle est proba­ble­ment encore réveillée et va me demander pour­quoi je n’ai pas gagné aujourd’hui »

Par
Antoine Trupiano
-

Elina Svitolina n’a pas vrai­ment eu son mot à dire dans une finale plutôt bien maîtrisée par la jeune Mirra Andreeva, qui a surfé sur son incroyable dyna­mique de la semaine, sans concéder le moindre set.

Interrogée lors de la remise des prix, l’Ukrainienne s’est montrée très satis­faite de son parcours, elle qui ne pensait pas aller aussi loin. Elle a égale­ment tenu à remer­cier son peuple, tout en évoquant avec humour les expli­ca­tions qu’elle allait devoir donner à sa fille, toujours très curieuse de ses résultats.

« Elle est proba­ble­ment encore réveillée et va me demander pour­quoi je n’ai pas gagné aujourd’hui (rires). Mais je suis vrai­ment heureuse d’être en grande forme et d’être revenue après ma gros­sesse. J’espère que cela inspire certaines femmes et athlètes dans le monde à croire que c’est possible. Je tiens à remer­cier les Ukrainiens de m’avoir soutenue et accom­pa­gnée dans cette aven­ture. Slava Ukraini. » a déclaré Elina Svitolina.

Publié le lundi 16 novembre 2026 à 10:39

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥