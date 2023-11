Elina Svitolina s’est exprimé au Daily Mail au sujet du Masters disputé à Cancun dans des condi­tions indignes presque dange­reuses pour les joueuses. Selon la femme de Gaël Monfils, cela donne vrai­ment une mauvaise image du tennis féminin à travers le monde.

« J’ai vu que le court n’était pas prêt. Je ne sais pas pour­quoi la WTA voulait l’ac­cueillir à Cancun. C’est dommage que les huit meilleurs joueurs du monde jouent dans ces condi­tions. Pour être honnête, c’est terrible pour notre sport » a déclaré la joueuse ukrainienne.

Reste main­te­nant à savoir si cela ne se repro­duira plus et aussi si la WTA propo­sera pour 2024 une belle session de rattra­page dans un lieu magni­fique et adapté pour ce type d’évè­ne­ment de gala.