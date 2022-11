Déjà quali­fiée pour les demi‐finales du Masters féminin après deux victoires sur Caroline Garcia et Daria Kasatkina, Iga Swiatek appré­hen­dait son dernier match de poule face à Coco Gauff. Elle s’est fina­le­ment imposée 6–3, 6–0, infli­geant au passage sa 22e bulle de la saison. Rien que ça.

« C’était plus diffi­cile de trouver la moti­va­tion, c’est la première fois que je me retrou­vais dans cette situa­tion dans ma vie. Je savais que le public me donne­rait cette énergie supplé­men­taire pour tout donner sur le terrain. Avant le match, j’avais peut‐être quelques doutes, mais ils ont disparu dès que je suis entrée sur le terrain », a confié la numéro 1 mondial à Tennis Channel.

Elle affron­tera Aryna Sabalenka pour une place en finale.