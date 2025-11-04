AccueilWTAWTA FinalsSwiatek, après avoir été surclassée par Rybakina : "Je vais devoir regarder...
WTA Finals

Swiatek, après avoir été surclassée par Rybakina : « Je vais devoir regarder et analyser ce match… »

Baptiste Mulatier
Baptiste Mulatier

Si elle a d’abord remporté le premier set face à Elena Rybakina lors du deuxième match de poule du Masters, Iga Swiatek a ensuite été tota­le­ment dominée dans les deux manches suivantes (3−6, 6–1, 6–0). Et elle compte bien trouver des explications. 

« Je vais devoir regarder et analyser, mais je pense simple­ment que je n’ai pas été assez solide pour renvoyer ces longs coups rapides et qu’elle a été plus agres­sive et plus solide dans la fini­tion des échanges. Mais je vais devoir regarder pour bien comprendre. »

Publié le mardi 4 novembre 2025 à 10:24

