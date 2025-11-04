Si elle a d’abord remporté le premier set face à Elena Rybakina lors du deuxième match de poule du Masters, Iga Swiatek a ensuite été tota­le­ment dominée dans les deux manches suivantes (3−6, 6–1, 6–0). Et elle compte bien trouver des explications.

Swiatek after loss to Rybakina : I will have to watch and analyse but I just think I wasn’t that solid in getting back those fast long shots and she was more aggres­sive and also more solid in fini­shing the rally. But I will have to watch to unders­tand fullyhttps://t.co/LAHqQY0hOU — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) November 3, 2025

« Je vais devoir regarder et analyser, mais je pense simple­ment que je n’ai pas été assez solide pour renvoyer ces longs coups rapides et qu’elle a été plus agres­sive et plus solide dans la fini­tion des échanges. Mais je vais devoir regarder pour bien comprendre. »