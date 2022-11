Tout le monde imagi­nait déjà une finale entre Iga Swiatek et Caroline Garcia après la victoire de cette dernière sur Maria Sakkari. Mais c’est Aryna Sabalenka que la Française affron­tera dans la nuit de lundi à mardi, en finale du Masters féminin. La numéro 1 mondiale, battue en trois sets par la Biélorusse, semblait presque soulagée que cette saison 2022 riche en succès mais éprou­vante, se termine enfin pour elle.

« Je ne vais pas vous mentir, j’at­ten­dais ce moment. Parce que la semaine dernière, en fait, c’était assez diffi­cile de voir la ligne d’ar­rivée tout en étant plei­ne­ment motivée et prête pour chaque match. D’un côté, je suis triste d’avoir perdu, mais d’un autre côté, j’ai un jour de vacances de plus. C’est un bon côté des choses. Cette saison a été si intense et je suis si fière de moi, j’ai bien joué jusqu’à la fin. Je suis heureuse que ce soit terminé », a confié la Polonaise avec le sourire dans des propos rapportés par la WTA.