En demi‐finale du « cauche­mar­desque » masters, Iga Swiatak a dominé Aryna Sabalenka en deux manches : . Entre les gouttes, la Polonaise a été la plus solide. Elle affron­tera en finale Jessica Pegula. Cette victoire assure aussi Iga d’être numéro 1 à la fin du tournoi. Une récom­pense qui couronne une saison marquée notam­ment par un nouveau titre du Grand Chelem à Roland Garros.

« Je ne peux pas vrai­ment vous dire comment je gère ça parce que c’est la seule vie que je connaisse. Je suis juste en train d’at­teindre mes objec­tifs et mes rêves. J’essaie toujours de m’en souvenir. C’est sûr que ce n’est pas facile. C’est une sorte d’en­vi­ron­ne­ment à haute pres­sion. Dans l’ensemble, je suis juste heureuse d’être à cet endroit. Je n’ai jamais vrai­ment pensé que cela serait possible pour moi. J’essaie juste d’être vrai­ment recon­nais­sant pour cela. Peu importe si j’ai 22 ans. J’ai l’impression d’être plus âgée. Donc je n’y pense pas vrai­ment tous les jours »