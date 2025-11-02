AccueilWTAWTA FinalsSwiatek "humilie" Keys et s'en réjouit : "C'est une sensation incroyable quand...
WTA Finals

Swiatek « humilie » Keys et s’en réjouit : « C’est une sensa­tion incroyable quand tout se déroule comme prévu et que tous vos efforts sont récompensés »

Jean Muller
Par Jean Muller

Adepte des fameux bagels, Iga a déroulé pour son entrée en lice au Masters à Ryad. Elle a carré­ment roulé sur l’Américaine (6−1, 6–2).

Interrogée par Tennis Channel au sujet du plaisir que l’on prend à gagner aussi faci­le­ment, Iga a expliqué que l’on attei­gnait fina­le­ment une sorte de plénitude.

« C’est une sensa­tion incroyable quand tout se déroule comme prévu et que tous vos efforts sont récom­pensés. Ce n’est pas toujours possible d’at­teindre cet état de grâce au tennis. J’essaie simple­ment de savourer l’ins­tant présent, de comprendre ce qui a fonc­tionné et de repro­duire cette stra­tégie lors des prochains matchs »

Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 08:09

