Suspendue un mois en fin d’année dernière à la suite d’un contrôle antidopage positif, Iga Swiatek avait pu participer au Masters. Mais comme elle l’explique à The National News, elle n’était pas dans les meilleures dispositions mentales. Elle avait d’ailleurs été éliminée dès la phase de groupes malgré deux victoires en trois matchs.
« Honnêtement, ce n’était pas si grave, je dois dire. J’attendais simplement la décision de l’ITIA (L’Agence internationale pour l’intégrité du tennis), et ils m’ont laissé jouer ce tournoi parce que la suspension provisoire avait été levée, mais je ne savais toujours pas comment cela allait se résoudre à l’avenir. Mais à ce stade, j’avais un peu plus de contrôle sur la situation, car j’avais des preuves de la contamination, et tout cela avait un peu plus de sens. Je n’ai pas joué mon meilleur tennis. J’ai aussi trouvé qu’il m’était difficile de me concentrer mentalement. Mais je dois dire que le plus difficile a été de parler aux médias, en fait, et de ne rien pouvoir dire. J’avais juste des choses dont je ne pouvais pas vraiment parler. »
Cette année, la sextuple lauréate en Grand Chelem va jouer sa qualification pour le dernier carré contre Amanda Anisimova.
Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 14:13