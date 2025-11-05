Suspendue un mois en fin d’année dernière à la suite d’un contrôle anti­do­page positif, Iga Swiatek avait pu parti­ciper au Masters. Mais comme elle l’ex­plique à The National News, elle n’était pas dans les meilleures dispo­si­tions mentales. Elle avait d’ailleurs été éliminée dès la phase de groupes malgré deux victoires en trois matchs.

« Honnêtement, ce n’était pas si grave, je dois dire. J’attendais simple­ment la déci­sion de l’ITIA (L’Agence inter­na­tio­nale pour l’in­té­grité du tennis), et ils m’ont laissé jouer ce tournoi parce que la suspen­sion provi­soire avait été levée, mais je ne savais toujours pas comment cela allait se résoudre à l’avenir. Mais à ce stade, j’avais un peu plus de contrôle sur la situa­tion, car j’avais des preuves de la conta­mi­na­tion, et tout cela avait un peu plus de sens. Je n’ai pas joué mon meilleur tennis. J’ai aussi trouvé qu’il m’était diffi­cile de me concen­trer menta­le­ment. Mais je dois dire que le plus diffi­cile a été de parler aux médias, en fait, et de ne rien pouvoir dire. J’avais juste des choses dont je ne pouvais pas vrai­ment parler. »

Cette année, la sextuple lauréate en Grand Chelem va jouer sa quali­fi­ca­tion pour le dernier carré contre Amanda Anisimova.