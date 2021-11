Deux jours après avoir quitté le court en larmes suite à sa défaite face à Maria Sakkari pour son entrée en lice au Mexique, Iga Swiatek s’est de nouveau inclinée lors de son deuxième match face à Paula Badosa (6–7, 4–6). Mais cette fois, la frus­tra­tion a fait place à la tristesse.

« C’est très frus­trant de voir que vous gagnez plus de points que votre adver­saire et que vous perdez le match. Le tennis est un sport telle­ment traître. Mais je suis quand même contente d’avoir pu surmonter certains problèmes pendant le match et d’avoir été meilleure que la veille, d’avoir mieux joué, d’avoir eu une meilleure atti­tude. Et j’at­tends avec impa­tience le dernier match, je veux faire un bon match lundi. »