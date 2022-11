Pourtant de nature discrète et réservée, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek n’hé­site plus à faire passer des messages publi­que­ment, quitte à fâcher ou déplaire. Battue en demi‐finales du Masters contre Aryna Sabalenka, la numéro 1 mondiale a regretté l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi, dont les deux dernière éditions ont eu lieu à Guadalajara et à Fort Worth.

« Je n’ai jamais vécu les finales de la WTA à leur apogée, sans que ce soit orga­nisé dans la préci­pi­ta­tion, si vous voyez ce que je veux dire. J’aimerais donc que la WTA installe le Masters l’année prochaine à un seul endroit et qu’il devienne aussi impor­tant qu’il l’était avant, ou comme l’ATP. Mais d’un autre côté, je comprends un peu pour­quoi cela s’est produit et, du point de vue commer­cial, il est proba­ble­ment diffi­cile d’or­ga­niser ce genre d’évé­ne­ment. Mais je pense simple­ment que si l’ATP peut le faire, nous pouvons le faire. J’espère donc que la prochaine fois, nous serons mieux préparés. Je sais que Covid est arrivé. Mais d’un autre côté, la plupart des tour­nois ont été en mesure de fournir encore plus ou la même chose. J’espère donc que l’année prochaine, cela va changer. »