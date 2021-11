Assez sèche­ment battue par Maria Sakkari pour son premier match sur le Masters féminin (2–6, 4–6), Iga Swiatek a terminé la rencontre en pleurs, déçue de ne pas avoir pu gérer son stress et de déve­lopper le tennis qu’elle voulait. La Polonaise s’est ensuite montrée extrè­me­ment dure avec elle‐même en confé­rence de presse.

« J’étais juste frus­trée et triste de ne pas pouvoir surmonter le stress. Je continue à oublier que j’ai encore le temps d’ap­prendre à le faire parce que jouer les WTA Finals me donne l’im­pres­sion d’en savoir beau­coup sur le sport, ce qui n’est peut‐être pas toujours vrai parce que je n’ai pas encore été dans beau­coup de situa­tions dans ces moments‐là. Quand j’ou­blie que c’est nouveau pour moi, c’est normal de perdre quelques matchs à cause du stress. Pour moi, j’ai l’im­pres­sion que c’est un gros problème et j’ai un peu honte que mon niveau soit comme ça. Donc je me sentais juste assez triste. J’étais vrai­ment stressé et c’était diffi­cile pour moi de comprendre parce que je jouais plutôt bien aux entraî­ne­ments. Quand je me suis fait breaker dans le 1er set, mon état d’es­prit a tota­le­ment changé. Je me suis en quelque sorte rappelée comment c’était à Ostrava et à Roland‐Garros quand Sakkari m’avait battue et j’ai eu des flash­backs de ces matchs. »