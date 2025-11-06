Iga Swiatek a une nouvelle fois été éliminée des WTA Finals dès les phases de poules, après sa défaite face à Amanda Anisimova. La Polonaise, qui aurait adoré ajouter un nouveau grand titre à son palmarès, va désormais se tourner vers l’année 2026. Néanmoins, elle a eu du mal à expliquer sa défaite dans ce tournoi, évoquant même le karma comme une raison potentielle…
« Alors voilà, je me suis battue, je n’ai vraiment pas abandonné. Ça n’a pas suffi, et ça me désole. Mais bon, il faut bien trouver un moyen de comprendre, je suppose que quand on fait tout et que ça ne suffit toujours pas, c’est qu’il faut juste améliorer son jeu. Mais je me sentais bien mentalement, physiquement et tennistiquement. C’était agréable de voir les conditions et tout. Du coup, je ne comprends pas vraiment pourquoi je n’ai pas pu sortir du groupe. Je ne sais pas, peut‐être que j’ai trop gagné ces derniers temps et que c’est le karma. C’est difficile à dire. C’est un peu bizarre. Je ne m’y attendais pas vraiment, mais d’après mon expérience, si je m’investis autant, si je me donne à fond, ça finit généralement par payer. On verra bien si je continue à travailler, si ça porte ses fruits ou pas. »
Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 11:17