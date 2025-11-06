Iga Swiatek a une nouvelle fois été éliminée des WTA Finals dès les phases de poules, après sa défaite face à Amanda Anisimova. La Polonaise, qui aurait adoré ajouter un nouveau grand titre à son palmarès, va désor­mais se tourner vers l’année 2026. Néanmoins, elle a eu du mal à expli­quer sa défaite dans ce tournoi, évoquant même le karma comme une raison potentielle…

« Alors voilà, je me suis battue, je n’ai vrai­ment pas aban­donné. Ça n’a pas suffi, et ça me désole. Mais bon, il faut bien trouver un moyen de comprendre, je suppose que quand on fait tout et que ça ne suffit toujours pas, c’est qu’il faut juste améliorer son jeu. Mais je me sentais bien menta­le­ment, physi­que­ment et tennis­ti­que­ment. C’était agréable de voir les condi­tions et tout. Du coup, je ne comprends pas vrai­ment pour­quoi je n’ai pas pu sortir du groupe. Je ne sais pas, peut‐être que j’ai trop gagné ces derniers temps et que c’est le karma. C’est diffi­cile à dire. C’est un peu bizarre. Je ne m’y atten­dais pas vrai­ment, mais d’après mon expé­rience, si je m’in­vestis autant, si je me donne à fond, ça finit géné­ra­le­ment par payer. On verra bien si je continue à travailler, si ça porte ses fruits ou pas. »