Mirra Andreeva était la grande favo­rite de cette finale plutôt inat­tendue des WTA Finals face à Elina Svitolina.

Sans surprise, c’est la plus jeune des deux cham­pionnes qui a eu le dernier mot. Impériale tout au long de la semaine, sans perdre le moindre set, la Russe s’est imposée 7–5, 6–3 face à l’Ukrainienne.

Interrogée après la remise des prix sur ses futures moti­va­tions et notam­ment sur son incroyable cadeau (la fameuse voiture violette), Mirra Andreeva a expliqué, avec beau­coup d’hu­mour, qu’elle souhai­tait passer son permis de conduire le plus rapi­de­ment possible, même si elle se sentait déjà capable de prendre le volant de son nouveau joujou.

Mirra Andreeva after beating Elina Svitolina in WTA Finals Championship match



“Are you gonna finally get your drivers license so you can take this for a spin?”



Mirra : “Yes. This is an amazing moti­va­tion for me to get my drivers license as fast as I can. I still wanna try to… pic.twitter.com/aUwRwbEe7R — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 15, 2026

« Oui, c’est une moti­va­tion incroyable pour moi d’obtenir mon permis de conduire le plus vite possible. J’ai quand même envie d’essayer de la faire rouler un peu, sur quelques mètres (rires). Je suis sûre que je vais y arriver, ou au moins klaxonner un petit peu. Sinon, j’ai cinq personnes dans mon équipe. Je serai une prin­cesse passa­gère pour toujours. C’est aussi une option pour moi »

Jajajaja, es impo­sible no amar a Mirra Andreeva.



Es tan solo una niña jugando con su juguete nuevo. pic.twitter.com/0nDNeZOCud — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 15, 2026

Un petit coup de klaxon et puis s’en va…