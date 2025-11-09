Epatante dans cette fin de saison, Elena Rybakina a mis au tapis Aryna Sabalenka hier en finale du Masters féminin, pour s’adjuger un nouveau grand titre, après quelques temps compliqués. La Kazakhstanaise ne s’attendait pas à une telle réussite dans ce tournoi, et s’est montrée plus heureuse que jamais après avoir glané ce trophée.
« Cette semaine a été incroyable. Honnêtement, je n’avais aucune attente, je ne pensais pas aller aussi loin. C’est tout simplement incroyable. Aujourd’hui, ce fut une bataille acharnée. J’ai eu de la chance par moments, mais c’est le tennis. J’espère que nous disputerons encore de nombreuses grandes finales ensemble dans des tournois majeurs. Le début de saison n’a pas été idéal, mais la terminer ainsi est incroyable. Mon service m’a beaucoup aidé dans ce tournoi ; j’ai incroyablement bien servi dans les moments les plus difficiles. C’est l’une de mes plus grandes réussites, d’avoir joué à ce niveau du début à la fin contre les meilleurs joueurs de tennis. »
Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 10:14