Epatante dans cette fin de saison, Elena Rybakina a mis au tapis Aryna Sabalenka hier en finale du Masters féminin, pour s’ad­juger un nouveau grand titre, après quelques temps compli­qués. La Kazakhstanaise ne s’at­ten­dait pas à une telle réus­site dans ce tournoi, et s’est montrée plus heureuse que jamais après avoir glané ce trophée.

« Cette semaine a été incroyable. Honnêtement, je n’avais aucune attente, je ne pensais pas aller aussi loin. C’est tout simple­ment incroyable. Aujourd’hui, ce fut une bataille acharnée. J’ai eu de la chance par moments, mais c’est le tennis. J’espère que nous dispu­te­rons encore de nombreuses grandes finales ensemble dans des tour­nois majeurs. Le début de saison n’a pas été idéal, mais la terminer ainsi est incroyable. Mon service m’a beau­coup aidé dans ce tournoi ; j’ai incroya­ble­ment bien servi dans les moments les plus diffi­ciles. C’est l’une de mes plus grandes réus­sites, d’avoir joué à ce niveau du début à la fin contre les meilleurs joueurs de tennis. »