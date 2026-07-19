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Grand soula­ge­ment pour Stefanos Tsitsipas !

Par
Baptiste Mulatier
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Pour son deuxième tournoi depuis sa sépa­ra­tion avec son père, Stefanos Tsitsipas met fin à une disette.

Tombeur du Belge Raphaël Collignon (42e mondial) en finale de l’ATP 250 de Gstaad (6−4, 6–7[3], 6–3), le Grec de 27 ans a remporté son premier titre depuis un an et demi (Dubaï en février 2025), son 13e trophée sur le circuit principal. 

Il fallait même remonter au Masters 1000 de Monte‐Carlo en avril 2024 pour le voir gagner un tournoi sur terre battue. 

Tombé au 85e rang mondial, le double fina­liste en Grand Chelem va revenir aux abords du top 50. 

Peut‐être le début d’un renouveau. 

Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 14:06

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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