Pour son deuxième tournoi depuis sa sépa­ra­tion avec son père, Stefanos Tsitsipas met fin à une disette.

Tombeur du Belge Raphaël Collignon (42e mondial) en finale de l’ATP 250 de Gstaad (6−4, 6–7[3], 6–3), le Grec de 27 ans a remporté son premier titre depuis un an et demi (Dubaï en février 2025), son 13e trophée sur le circuit principal.

Il fallait même remonter au Masters 1000 de Monte‐Carlo en avril 2024 pour le voir gagner un tournoi sur terre battue.

Tombé au 85e rang mondial, le double fina­liste en Grand Chelem va revenir aux abords du top 50.

Champion Again ! 🏆



The moment Tsitsipas became the first Greek player to win Gstaad !#SwissOpenGstaad pic.twitter.com/QBDehf5uZ8 — Tennis TV (@TennisTV) July 19, 2026

Peut‐être le début d’un renouveau.