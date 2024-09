Eliminée au premier tour à l’US Open, Caroline Garcia s’était large­ment exprimée en confé­rence de presse expli­quant qu’elle n’avait plus d’envie, et qu’elle était très proche d’une forme de burn out.

Egalement harcelée sur les réseaux après ses mauvaises perfor­mances, elle avait aussi fait une belle sortie média­tique concer­nant les menaces horribles et inac­cep­tables reçues par parieurs, allu­mant un contre‐feu idéal pour éviter que l’on se penche sur son niveau tennistique.

Deux semaines plus tard, visi­ble­ment tout va bien, la Lyonnaise s’est envolée pour le Mexique à Guadalajara où elle va parti­ciper à un géné­reux WTA1000.