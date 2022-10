Battu deux fois en autant de matchs depuis sa demi‐finale perdue à l’US Open contre Ons Jabeur, Caroline Garcia a décidé de jouer le WTA 1000 de Guadalajara cette semaine afin de décro­cher son ticket pour le Masters (au Texas du 31 octobre au 7 novembre).

La Français a bataillé fort pendant 2h30, pour venir à bout de la puis­sante cana­dienne Rebecca Marino (80e), auteur de 24 aces : 6–7(2), 6–3, 7–6(5). Caro’, passée à deux points de la défaite, expri­mait son soula­ge­ment à la fin du match : elle a quasi­ment assuré sa quali­fi­ca­tion pour les Finales WTA.

« Rebecca a été une adver­saire super dure et je la féli­cite. Elle a un énorme service, elle sentait bien ses coups, elle me mettait sous pres­sion sur mes secondes balles… J’ai essayé de rester aussi calme que possible, malgré beau­coup de frus­tra­tion. C’était la clef aujourd’hui (…) C’est un plaisir pour moi de jouer pour la première fois au Mexique, et j’ai déjà beau­coup d’envie pour le prochain tour », a confié Garcia qui affron­tera Sloane Stephens ou Belinda Bencic en huitièmes de finale.