Alors que de plus en plus de joueurs et joueuses se plaignent des nombreux messages d’in­sultes et de haines qu’ils reçoivent géné­ra­le­ment après une défaite, Cori Gauff, quali­fiée pour les quarts de finale au Mexique et inter­rogée à propos de ce problème récur­rent en confé­rence de presse, a estimé ne plus être atteinte par ce fléau.

« En général, je ne vais pas sur mon télé­phone après une défaite, et parfois je le fais. Pour être honnête, cela ne me dérange pas vrai­ment (les critiques et les insultes, ndlr). Au contraire, cela me motive davan­tage. Mais cela dépend de l’ath­lète et de la personne. Certaines personnes le prennent à cœur. Pour moi, pas vrai­ment. De plus, j’ai l’im­pres­sion d’y être désen­si­bi­lisée parce que ça fait main­te­nant quatre ans qu’on me le dit. C’est évidem­ment quelque chose que vous devez en quelque sorte gérer, tout en sachant qu’il existe certaines appli­ca­tions qui font un meilleur travail de contrôle et de filtrage des mots, en soi. Je veux dire, je ne sais pas s’il y a un moyen de changer les choses. Je ne suis pas une tech­ni­cienne ou spécia­liste du sujet, donc je ne sais pas comment cela pour­rait fonctionner. »