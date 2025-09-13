Elsa s’éclate à Guadalajara où elle est en demi‐finale après avoir sorti l’Allemand Tajana Maria, tête de série n°6 : 3–6, 6–4, 6–4. C’est encore la qualité de la défense de la trico­lore qui a fait la différence.

This is kinda cute :



Frenchwoman Elsa Jacquemot reached her first WTA semi­final in Guadalajara, and she was nervous about having to speak to an audience in English…



…so a French‐speaking tour­na­ment crew member stepped in as inter­preter to help her out 🫶 pic.twitter.com/eiaj0Xwu8d — Bastien Fachan (@BastienFachan) September 12, 2025

Inquiète à l’idée de parler en anglais à la suite de cette perfor­mance, Elsa a demandé à ce qu’une « traduc­trice » vienne l’aider. Au final, les orga­ni­sa­teurs ont trouvé un de leurs membres qui maitri­sait à la foi la langue de Molière et celle de Shakespeare.