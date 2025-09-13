Elsa s’éclate à Guadalajara où elle est en demi‐finale après avoir sorti l’Allemand Tajana Maria, tête de série n°6 : 3–6, 6–4, 6–4. C’est encore la qualité de la défense de la tricolore qui a fait la différence.
This is kinda cute :— Bastien Fachan (@BastienFachan) September 12, 2025
Frenchwoman Elsa Jacquemot reached her first WTA semifinal in Guadalajara, and she was nervous about having to speak to an audience in English…
…so a French‐speaking tournament crew member stepped in as interpreter to help her out 🫶 pic.twitter.com/eiaj0Xwu8d
Inquiète à l’idée de parler en anglais à la suite de cette performance, Elsa a demandé à ce qu’une « traductrice » vienne l’aider. Au final, les organisateurs ont trouvé un de leurs membres qui maitrisait à la foi la langue de Molière et celle de Shakespeare.
Publié le samedi 13 septembre 2025 à 09:40