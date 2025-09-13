AccueilWTAWTA - GuadalajaraEffrayée par son anglais, Jacquemot, qualifiée en demi-finale s'offre un discours totalement...
WTA - Guadalajara

Effrayée par son anglais, Jacquemot, quali­fiée en demi‐finale s’offre un discours tota­le­ment inédit !

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Elsa s’éclate à Guadalajara où elle est en demi‐finale après avoir sorti l’Allemand Tajana Maria, tête de série n°6 : 3–6, 6–4, 6–4. C’est encore la qualité de la défense de la trico­lore qui a fait la différence.

Inquiète à l’idée de parler en anglais à la suite de cette perfor­mance, Elsa a demandé à ce qu’une « traduc­trice » vienne l’aider. Au final, les orga­ni­sa­teurs ont trouvé un de leurs membres qui maitri­sait à la foi la langue de Molière et celle de Shakespeare.

Publié le samedi 13 septembre 2025 à 09:40

