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Iva Jovic, après avoir défendu son titre : « Je pense avoir montré que je suis un joueuse plus complète et meilleure que je ne l’étais l’année dernière »

Par
Jean Muller
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Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Championne sortante du WTA 500 de Guadalajara, Iva Jovic n’aura pas tremblé dans la défense de son titre et la conser­va­tion de ses 500 points précieux au clas­se­ment WTA. Face à sa compa­triote Peyton Stearns, elle n’aura laissé aucune chance, termi­nant le tournoi sans lâcher un seul set (6−4, 6–2).

Ce succès confirme que l’ac­tuelle 16e joueuse mondiale fait partie de cette nouvelle géné­ra­tion de joueuse prête à toquer à la porte des plus grandes du circuit. Lors de la céré­monie de remise du titre, l’Américaine a affiché sa satis­fac­tion sur sa perfor­mance, au micro du tournoi.

« C’est incroyable d’être de retour ici en finale avec ce magni­fique trophée et ce sombrero. J’adore cet endroit. Vous m’avez tous donné telle­ment d’énergie. Le public, c’est ce que je préfère quand je viens ici, alors merci beau­coup d’être là. Je suis tout simple­ment heureuse des progrès que j’ai réalisés tout au long de l’année. Je pense avoir montré que je suis une joueuse plus complète et meilleure que je ne l’étais à la même époque l’année dernière. »

Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 11:27

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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