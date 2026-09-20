Championne sortante du WTA 500 de Guadalajara, Iva Jovic n’aura pas tremblé dans la défense de son titre et la conser­va­tion de ses 500 points précieux au clas­se­ment WTA. Face à sa compa­triote Peyton Stearns, elle n’aura laissé aucune chance, termi­nant le tournoi sans lâcher un seul set (6−4, 6–2).

Ce succès confirme que l’ac­tuelle 16e joueuse mondiale fait partie de cette nouvelle géné­ra­tion de joueuse prête à toquer à la porte des plus grandes du circuit. Lors de la céré­monie de remise du titre, l’Américaine a affiché sa satis­fac­tion sur sa perfor­mance, au micro du tournoi.

« C’est incroyable d’être de retour ici en finale avec ce magni­fique trophée et ce sombrero. J’adore cet endroit. Vous m’avez tous donné telle­ment d’énergie. Le public, c’est ce que je préfère quand je viens ici, alors merci beau­coup d’être là. Je suis tout simple­ment heureuse des progrès que j’ai réalisés tout au long de l’année. Je pense avoir montré que je suis une joueuse plus complète et meilleure que je ne l’étais à la même époque l’année dernière. »