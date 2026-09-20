Championne sortante du WTA 500 de Guadalajara, Iva Jovic n’aura pas tremblé dans la défense de son titre et la conservation de ses 500 points précieux au classement WTA. Face à sa compatriote Peyton Stearns, elle n’aura laissé aucune chance, terminant le tournoi sans lâcher un seul set (6−4, 6–2).
Ce succès confirme que l’actuelle 16e joueuse mondiale fait partie de cette nouvelle génération de joueuse prête à toquer à la porte des plus grandes du circuit. Lors de la cérémonie de remise du titre, l’Américaine a affiché sa satisfaction sur sa performance, au micro du tournoi.
« C’est incroyable d’être de retour ici en finale avec ce magnifique trophée et ce sombrero. J’adore cet endroit. Vous m’avez tous donné tellement d’énergie. Le public, c’est ce que je préfère quand je viens ici, alors merci beaucoup d’être là. Je suis tout simplement heureuse des progrès que j’ai réalisés tout au long de l’année. Je pense avoir montré que je suis une joueuse plus complète et meilleure que je ne l’étais à la même époque l’année dernière. »
Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 11:27