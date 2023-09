Alors qu’elle devait affronter devait affronter Danielle Collins ce mardi au premier tour WTA 1000 de Guadalajara, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia a dû déclarer forfait à la suite d’un acci­dent assez fou dans la douche de sa chambre d’hôtel !

Selon les infor­ma­tions du jour­na­liste José Morgado, la 19e s’est blessée aux mains lorsque la porte de sa cabine de douche s’est brisée.

Elle a été emmenée à l’hô­pital où plusieurs points de suture lui ont été posés.

Crazy : Bia Haddad Maia with­drew from Guadalajara because the shower box of her hotel room ‘exploded’ in her hands. Had to go the hospital do get stitches in both hands. Has cuts in multiple parts of her body… https://t.co/yGGskEx40Q pic.twitter.com/H8aKLaaGBh