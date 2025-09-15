Remporter un premier titre sur le circuit principal à seulement 17 ans n’est pas donné à tout le monde, c’est pourtant bien ce qu’a réalisé Iva Jovic, sur le WTA 500 de Guadalajara, au Mexique.
Tombeuse de la Colombienne, Emiliana Arango, en finale, la jeune américaine a en plus fait preuve d’une humilité remarquable en ne célébrant pas ce sacre par respect pour son adversaire, malade pendant la rencontre.
Iva Jovic’s reaction after becoming the youngest woman to win Guadalajara.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 14, 2025
A subdued reaction out of respect for Arango, who threw up during the match.
17 years old… the first title of her career.
It certainly won’t be the last. 🇺🇸🥹
Une attitude de championne.
Publié le lundi 15 septembre 2025 à 16:44