La célé­bra­tion pleine de classe d’Iva Jovic après le premier titre de sa carrière à 17 ans

Thomas S
Par Thomas S

Remporter un premier titre sur le circuit prin­cipal à seule­ment 17 ans n’est pas donné à tout le monde, c’est pour­tant bien ce qu’a réalisé Iva Jovic, sur le WTA 500 de Guadalajara, au Mexique.

Tombeuse de la Colombienne, Emiliana Arango, en finale, la jeune améri­caine a en plus fait preuve d’une humi­lité remar­quable en ne célé­brant pas ce sacre par respect pour son adver­saire, malade pendant la rencontre. 

Une atti­tude de championne. 

Publié le lundi 15 septembre 2025 à 16:44

