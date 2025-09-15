Remporter un premier titre sur le circuit prin­cipal à seule­ment 17 ans n’est pas donné à tout le monde, c’est pour­tant bien ce qu’a réalisé Iva Jovic, sur le WTA 500 de Guadalajara, au Mexique.

Tombeuse de la Colombienne, Emiliana Arango, en finale, la jeune améri­caine a en plus fait preuve d’une humi­lité remar­quable en ne célé­brant pas ce sacre par respect pour son adver­saire, malade pendant la rencontre.

Iva Jovic’s reac­tion after beco­ming the youn­gest woman to win Guadalajara.



A subdued reac­tion out of respect for Arango, who threw up during the match.



17 years old… the first title of her career.



It certainly won’t be the last. 🇺🇸🥹



pic.twitter.com/KxyFyJtqvV — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 14, 2025

Une atti­tude de championne.