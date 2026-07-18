Loïs Boisson disputait il y a quelques semaines le tout premier Wimbledon de sa carrière. Pour l’une des premières fois cette saison, la Française semblait enfin évoluer à 100 % de ses moyens sur le plan physique.
Le tirage ne lui avait toutefois laissé aucun répit puisqu’elle affrontait dès le premier tour Elena Rybakina, l’une des favorites du tournoi. Auteure d’une prestation convaincante, elle s’était finalement inclinée en trois manches.
Sacrée à Hambourg en 2025, Loïs Boisson était très attendue la semaine prochaine pour défendre son titre.
Malheureusement, comme l’a expliqué son agent dans les colonnes de L’Équipe, la Française est légèrement blessée et ne sera pas en mesure de participer au tournoi la semaine prochaine.
« Loïs avait prévu de revenir sur la terre battue après Wimbledon, mais elle a fait une chute à la fin de son match contre Elena Rybakina et s’est fait une petite extension du genou où elle avait déjà été gravement blessée. Rien de grave, mais, par précaution, elle a fait des examens qui ont confirmé l’extension. Il n’y a rien de rompu mais il était préférable de faire une pause de 10 jours. C’est pourquoi elle ne jouera pas sur terre battue et n’ira pas défendre son titre à Hambourg, ce qui lui tenait pourtant à coeur » a déclaré son agent.
Publié le samedi 18 juillet 2026 à 08:12