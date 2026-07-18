Loïs Boisson dispu­tait il y a quelques semaines le tout premier Wimbledon de sa carrière. Pour l’une des premières fois cette saison, la Française semblait enfin évoluer à 100 % de ses moyens sur le plan physique.

Le tirage ne lui avait toute­fois laissé aucun répit puis­qu’elle affron­tait dès le premier tour Elena Rybakina, l’une des favo­rites du tournoi. Auteure d’une pres­ta­tion convain­cante, elle s’était fina­le­ment inclinée en trois manches.

Sacrée à Hambourg en 2025, Loïs Boisson était très attendue la semaine prochaine pour défendre son titre.

Malheureusement, comme l’a expliqué son agent dans les colonnes de L’Équipe, la Française est légè­re­ment blessée et ne sera pas en mesure de parti­ciper au tournoi la semaine prochaine.

« Loïs avait prévu de revenir sur la terre battue après Wimbledon, mais elle a fait une chute à la fin de son match contre Elena Rybakina et s’est fait une petite exten­sion du genou où elle avait déjà été grave­ment blessée. Rien de grave, mais, par précau­tion, elle a fait des examens qui ont confirmé l’ex­ten­sion. Il n’y a rien de rompu mais il était préfé­rable de faire une pause de 10 jours. C’est pour­quoi elle ne jouera pas sur terre battue et n’ira pas défendre son titre à Hambourg, ce qui lui tenait pour­tant à coeur » a déclaré son agent.

















