Magda Linette ne s’est pas laissée impressionner par la fougue et la surprise Léonie Kung. La jeune suissesse (19 ans), qui prenait part à son tout premier tournoi WTA, s’est hissée jusqu’en finale après être passée par les qualifications. Pas de quoi faire trembler l’expérimentée joueuse polonaise qui l’a facilement emporté en deux manches et 1h20 de jeu : 6-3, 6-2. Linette remporte à Hua Hin, en Thaïlande, son troisième trophée en carrière et grimpera de 11 places ce lundi pour atteindre son meilleur classement en carrière (31e).