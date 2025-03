La tornade Andreeva pour­suit sa progression !

Alors qu’elle avait été balayé par Aryna Sabalenka à l’Open d’Australie, la prodige russe de 17 ans a pris sa revanche en renver­sant la numéro 1 mondiale en finale du WTA 1000 d’Indian Wells ce dimanche : 2–6, 6–4, 6–3, en 2h06 de jeu.

Déjà titrée à Dubaï en février, la protégée de Conchita Martinez frappe encore un énorme coup avec cette 12e victoire symbo­lique, d’au­tant qu’elle inter­vient après un succès en demi‐finales contre la numéro 2 mondiale et quin­tuple lauréate en Grand Chelem, Iga Swiatek. Un enchaî­ne­ment rare pour une joueuse qui l’est tout autant.

Comme souvent cette année, la machine Sabalenka s’est déré­glée tandis qu’Andreeva encore démontré toute sa soli­dité et sa force mentale.

the moment Mirra Andreeva became Indian Wells CHAMPION at 17‐years‐old ! 💚#TennisParadise pic.twitter.com/E9SlUVmpgA