« Allez tous vous faire foutre », lâche Mirra Andreeva, 8e mondiale, après la perte de son titre

Baptiste Mulatier
Tenante du titre à Indian Wells, Mirra Andreeva a vécu une soirée cauche­mar­desque ce mardi en Californie.

Sacrée l’an dernier après une finale remportée contre Aryna Sabalenka, la Russe a cette fois quitté le tournoi dès le troi­sième tour. La 8e joueuse mondiale s’est inclinée en trois sets face à la Tchèque Katerina Siniakova (4−6, 7–6 [5], 6–3), actuelle 44e mondiale.

Très nerveuse tout au long de la rencontre, et sortie sous les huées d’une partie du public, la Russe de 18 ans a laissé éclater sa colère.

« Allez tous vous faire foutre », a‑t‐elle lancé en direc­tion des tribunes.

Encore une atti­tude très limite de la part de la prodige de 18 ans…

Publié le mardi 10 mars 2026 à 10:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

