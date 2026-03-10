Tenante du titre à Indian Wells, Mirra Andreeva a vécu une soirée cauche­mar­desque ce mardi en Californie.

Sacrée l’an dernier après une finale remportée contre Aryna Sabalenka, la Russe a cette fois quitté le tournoi dès le troi­sième tour. La 8e joueuse mondiale s’est inclinée en trois sets face à la Tchèque Katerina Siniakova (4−6, 7–6 [5], 6–3), actuelle 44e mondiale.

Très nerveuse tout au long de la rencontre, et sortie sous les huées d’une partie du public, la Russe de 18 ans a laissé éclater sa colère.

« Allez tous vous faire foutre », a‑t‐elle lancé en direc­tion des tribunes.

Unable to defend her title, Mirra Andreeva was left seething after appea­ring to shout “f*** you all” to a stunned crowd, who booed the 18‐year‐old as she exited Indian Wells in 3 sets to Kateřina Siniaková 😳



Andreeva also smashed her racquet multiple times throu­ghout a heated… pic.twitter.com/JjxbG79cmx — The First Serve (@TheFirstServeAU) March 10, 2026

Encore une atti­tude très limite de la part de la prodige de 18 ans…