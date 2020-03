Bianca Andreescu n’a toujours pas débuté sa saison 2020. La Canadienne, absente depuis le Masters de Shenzhen en raison d’une blessure au genou gauche, doit revenir à la compétition à Indian Wells où elle avait remporté le titre l’an dernier. Son entraîneur, Sylvain Bruneau, s’est montré rassurant mais aussi prudent dans les colonnes de Sportsnet : « Ce fut un long chemin de remise en forme, mais ça va bien. Récemment, on a pris un bon rythme et le tout semble bon. Nous sommes à moins de deux semaines du début des rencontres, donc nous espérons qu’elle sera prête. Elle commencera à jouer uniquement quand elle sera à son mieux en termes de santé et d’habiletés. Nous ne risquerons rien. On souhaite qu’elle soit en mesure d’être à Indian Wells, mais on a besoin de quelques jours encore pour le confirmer. Elle doit pouvoir se déplacer sans problème ni crainte, et avoir confiance que tout est correct, a précisé Bruneau. Si c’est le cas et qu’on peut se préparer adéquatement, ce qui signifie avant le tournoi, cela nous donnera le feu vert. On devrait avoir une meilleure idée d’ici lundi. »

Malgré ses nombreuses blessures en 2019, la joueuse de 19 ans a su être très performante quand elle le pouvait puisqu’elle a remporté trois titres : Indian Wells, Toronto et l’US Open.