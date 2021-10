Éliminée par Anett Kontaveit au troi­sième tour du WTA 1000 d’Indian Wells en deux manches (6–7, 3–6), la tenante du titre, Bianca Andreescu, a été inter­rogée en confé­rence de presse d’après match sur ce qui lui manquait pour retrouver son niveau de 2019.

« Mon esprit n’est pas foca­lisé, il est épar­pillé, avec beau­coup de pensées et d’opi­nions très diffé­rentes. J’ai beau­coup de choses en tête. En ce moment, je montre des flashs de ce que je fais à l’en­traî­ne­ment, mais je ne suis pas constante, et je pense que cela a à voir avec le fait que je dois conti­nuer à m’en­traîner et à m’en­traîner beau­coup plus fort pour être capable de réaliser tout ce que je fais sur les courts d’en­traî­ne­ment plus souvent dans chacun de mes matchs. »