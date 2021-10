Bianca est le tenante du titre et il existe forcé­ment une vraie pres­sion autour de son parcours cette année. Laborieuse face à Riske, la Canadienne a assuré l’es­sen­tiel comme elle l’a exprimé en confé­rence de presse : « Je pense que malgré tout j’ai fait du bon travail. J’essaye de changer de compor­te­ment sur le court car j’ai l’im­pres­sion que cette année je me suis en quelque sorte éloi­gnée de ça car j’ai trop fait atten­tion aux éléments exté­rieurs. C’est un processus, je dois être patiente. J’essaie de me concen­trer unique­ment sur les choses que je peux contrôler » a expliqué Bianca.